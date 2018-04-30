Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьера Армении
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции "Елк" кандидатом в премьер-министры страны, сообщил журналистам в понедельник член фракции Арарат Мирзоян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня "Елк" проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", - сказал Мирзоян.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.
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