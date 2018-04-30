Боец ММА по прозвищу Смерть рассек бровь британцу до кости - ВИДЕО

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хакон Фосс нанес серьезную травму своему сопернику Джеку Мэйсону во время поединка в рамках промоушена Cage Warriors, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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В Сети появились кадры ожесточенной схватки, во время которой швед ударил Мэйсона коленом по голове. Врачи сразу начали оказывать помощь британцу, получившему сильное рассечение.

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Позже было опубликовано новое видео, где Мэйсон также находится в окружении врачей. Удар бойца по прозвищу Смерть оказался сокрушающим: он рассек бровь британцу до кости.

По словам бойца UFC Джона Магуайра, разместившего жуткие кадры, полученная британцем травма - одно из самым серьезных в истории боев.

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