Япония и США продолжат оказывать давление на КНДР для ее денуклеаризации

Япония и США договорились продолжить политику максимального давления на КНДР для ее полной денуклеаризации. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к соответствующей договоренности пришли глава МИД Японии Таро Коно и его американский коллега Майкл Помпео в ходе состоявшихся в Аммане переговоров.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

Япония приветствовала достигнутые на межкорейском саммите договоренности, однако выступила за сохранение давления на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретных действий, направленных на отказ от ракетно-ядерной программы.

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