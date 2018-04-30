Мусульманин стал новым главой МВД Британии
30 апреля 2018 14:04 704
Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании. Об этом в понедельник стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице британского премьер-министра Терезы Мэй в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
"Саджид Джавид становится министром внутренних дел", - говорится в сообщении.
Джавид ранее возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления. На посту главы МВД он сменил Эмбер Радд. В воскресенье она подала в отставку, так как непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов.
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