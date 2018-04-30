Больной раком сенатор Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери

Американский сенатор Джон Маккейн, которому в прошлом году диагностировали рак мозга, попросил зятя, издателя журнала The Federalist Бена Доменека, "позаботиться о Меган", дочери политика. Об этом сообщает газета The Arizona Republic, ссылаясь на твит Доменека, который он впоследствии удалил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Джон обнял меня сегодня. Он попросил меня позаботиться о Меган. Я сказал, что позабочусь, - написал он. - Идите к черту, бездушные психи. Отправляйтесь в ад".

По данным СМИ, Доменек удалил твит примерно через полтора часа после публикации. Непонятно, что побудило его написать такое сообщение.

Ранее в этом месяце 81-летний Маккейн попал в больницу с дивертикулитом (инфекционным заболеванием кишечника). Его прооперировали. По словам жены, после операции он чувствовал себя хорошо.

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