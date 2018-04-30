Птица подбила истребитель ВМС США по время авиашоу - ВИДЕО

Ремонтные бригады авиационной группы высшего пилотажа ВМС США "Голубые ангелы" все еще оценивают ущерб, нанесенный одному из истребителей F/A-18 демонстрационной группы, после того как в один из его двигателей во время авиашоу попала птица, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Инцидент произошел 21 апреля на авиасалоне Vero Beach во Флориде, сообщает The Drive. Пилот смог экстренно посадить самолет с горящим двигателем и сам не пострадал.

"Наши пилоты обучены справляться с любыми непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть во время полета, включая попадание в самолеты птиц", - заявил представитель "Голубых ангелов" лейтенант Дэвид Гарднер.

Согласно недавнему расследованию, в период с 2011 по 2017 год аварии из-за птиц составили приблизительно 8% от всех инцидентов с самолетами ВМС США: почти 520 происшествий нанесли урон на сумму около 182 миллионов долларов.

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