Макрон опубликовал видео, как звонит Путину - ВИДЕО

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил на своей странице в Twitter короткое видео из самолета, в ходе которого он перед вылетом в Австралию звонит президенту РФ Владимиру Путину для обсуждения иранского досье.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии", - написал в Twitter президент Франции на французском и английском языках.

Также Макрон опубликовал видео из самолета перед вылетом в Австралию, на котором он звонит Путину.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Согласно сообщению, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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