В ОБСЕ призвали пересмотреть решение о блокировке Telegram в России

30 апреля 2018 19:43

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир вновь призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу (блокировки - ред.) Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду", - говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Ранее Дезир заявлял, что решение о блокировке Telegram ограничивает свободу выражения в России.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая своей иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.

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