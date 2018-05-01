В США заявили об угрозе применения Ираном ядерного оружия
1 мая 2018 09:07 218
Иранский режим показал, что способен применить ядерное оружие против соседних стран и других представителей международного сообщества, заявили в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на RT.
"Соединенные Штаты знакомы с информацией, распространённой Израилем, и продолжают внимательно её изучать. Эта информация даёт новые и убедительные сведения об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия... Иранский режим показал, что он будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия", - говорится в сообщении ведомства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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