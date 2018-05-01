В Турции произошло землетрясение
1 мая 2018 09:12 278
В турецкой провинции Мугла на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,2, пишут во вторник турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Сообщается, что в результате землетрясения, по предварительным данным, никто не пострадал. О разрушениях не сообщается.
Отметим, что 14 апреля в турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого получили ранения 39 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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