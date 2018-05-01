Тяжелое ДТП в Индии, есть погибшие

1 мая 2018 09:40

По меньшей мере шесть человек погибли, не менее 10 получили ранения в результате падения автомобиля в овраг в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на вторник недалеко от района Уна. Погибшие и пострадавшие возвращались в родной штат Пенджаб после паломничества. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением, пытаясь избежать лобового столкновения с грузовиком.

Сейчас на месте аварии ведутся спасательные работы. Ведется расследование случившегося.

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