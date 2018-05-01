Помпео обвинил Иран в сокрытии от МАГАТЭ документации о ядерных технологиях

Иран скрывал от МАГАТЭ огромный архив документации о ядерных технологиях. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Документы показывают, что у Ирана годами существовала секретная программа разработки ядерного оружия. Иран стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", - приводятся в документе его слова.

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