Помпео обвинил Иран в сокрытии от МАГАТЭ документации о ядерных технологиях

1 мая 2018 09:44

Иран скрывал от МАГАТЭ огромный архив документации о ядерных технологиях. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Документы показывают, что у Ирана годами существовала секретная программа разработки ядерного оружия. Иран стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", - приводятся в документе его слова.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az