Гость застрелил жениха на свадьбе в Индии - ВИДЕО

Жениха убили во время свадьбы в Индии. Мужчина выстрелил в ничего не подозревающего молодожена, когда тот отмечал женитьбу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

25-летний Санни Верма скончался от ранения в грудь.

Свадебный оператор снял, как убийца в оранжевой рубашке готовится выстрелить. Полиция штата Уттар-Прадеш разыскивает убийцу.

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