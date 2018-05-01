Гость застрелил жениха на свадьбе в Индии - ВИДЕО
1 мая 2018 09:41 170
Жениха убили во время свадьбы в Индии. Мужчина выстрелил в ничего не подозревающего молодожена, когда тот отмечал женитьбу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
25-летний Санни Верма скончался от ранения в грудь.
Свадебный оператор снял, как убийца в оранжевой рубашке готовится выстрелить. Полиция штата Уттар-Прадеш разыскивает убийцу.
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