В Бразилии горящая многоэтажка рухнула вместе с жителями - ВИДЕО

Ужасающее ЧП произошло в городе Сан-Паулу, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из окон дома в центре города. В конце концов, конструкции многоэтажки не выдерживают, и полыхающий дом разрушается.

По данным Dailymail, в здании находились люди - они оказались в огненной ловушке. Число жертв происшествия и причины возгорания выясняются.

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