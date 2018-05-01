В Бразилии горящая многоэтажка рухнула вместе с жителями - ВИДЕО

1 мая 2018 12:22

Ужасающее ЧП произошло в городе Сан-Паулу, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из окон дома в центре города. В конце концов, конструкции многоэтажки не выдерживают, и полыхающий дом разрушается.

По данным Dailymail, в здании находились люди - они оказались в огненной ловушке. Число жертв происшествия и причины возгорания выясняются.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Бразилии обрушилась охваченная огнем высотка

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