Новые кадры с места разрушительного пожара в Бразилии - ВИДЕО

1 мая 2018 12:50

Бразильские СМИ публикуют новые кадры с места обрушения многоэтажки в результате пожара в Сан-Паулу. По некоторым данным, погиб один и пропали без вести три человека, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В настоящее время на месте обрушения работают 160 спасателей. Пострадали также соседние здания, однако власти утверждают, что опасности обрушения нет. 

Район инцидента изолирован. 

Напомним, что здание в центре Сан-Паулу рухнуло после пожара. По словам очевидцев, в нем могли находиться люди. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Новые кадры с места разрушительного пожара в Бразилии

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az