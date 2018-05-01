Новые кадры с места разрушительного пожара в Бразилии - ВИДЕО
1 мая 2018 12:50 374
Бразильские СМИ публикуют новые кадры с места обрушения многоэтажки в результате пожара в Сан-Паулу. По некоторым данным, погиб один и пропали без вести три человека, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В настоящее время на месте обрушения работают 160 спасателей. Пострадали также соседние здания, однако власти утверждают, что опасности обрушения нет.
Район инцидента изолирован.
Напомним, что здание в центре Сан-Паулу рухнуло после пожара. По словам очевидцев, в нем могли находиться люди.
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