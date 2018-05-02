Во время съемки шторма на камеру попал «НЛО» - ВИДЕО

2 мая 2018 01:02

Необычный объект на фоне пасмурного неба запечатлел Лу Каземиро, который снимал приближающийся шторм в Чили, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кадры были сделаны еще 11 февраля, но привлекли к себе внимание, после того как были опубликованы на YouTube-канале UFOmania на прошлой неделе.

На видео можно разглядеть яркий предмет, который движется над городом. В какой-то момент он оставляет позади себя длинный шлейф с различимой вереницей небольших огоньков.

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Нажмите на видео для просмотра:
Во время съемки шторма на камеру попало

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