Во время съемки шторма на камеру попал «НЛО» - ВИДЕО
2 мая 2018 01:02 239
Необычный объект на фоне пасмурного неба запечатлел Лу Каземиро, который снимал приближающийся шторм в Чили, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Кадры были сделаны еще 11 февраля, но привлекли к себе внимание, после того как были опубликованы на YouTube-канале UFOmania на прошлой неделе.
На видео можно разглядеть яркий предмет, который движется над городом. В какой-то момент он оставляет позади себя длинный шлейф с различимой вереницей небольших огоньков.
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