Премьер и министр обороны Израиля получили право вдвоем объявлять войну

Израильские парламентарии наделили премьер-министра и министра обороны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войны вместо требовавшегося до сих пор согласия всего правительства, сообщила во вторник пресс-служба Кнессета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Минувшей ночью депутаты приняли соответствующую поправку к конституционному закону "О правительстве". За нее проголосовали 62 из 120 членов Кнессета, против высказался 41.

"Данная поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции", - сообщил парламент.

При этом в документе говорится, что для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов военно-политического кабинета - форума ключевых израильских министров.

"В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны", - сказано в сообщении.

Законопроект скорректировал пункт "алеф" статьи 40 основного закона "О правительстве", гласящий, что "государство не начнет войну, иначе как на основании решения правительства".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook