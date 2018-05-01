Первый автомобиль-трансформер создали в Японии - ВИДЕО

В Японии создали Автобота по мотиву фильма "Трансформеры". J-deite Ride из спортивного автомобиля менее чем за минуту превращается в 12-метрового робота, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Презентация чудо-машины состоится 5 мая на фестивале в Токио, после чего ее представят на суд международной публики во Флориде в ноябре этого года, сообщает Fox News.

Генеральный директор компании Brave Robotics, которая создала Автобота, Кенджи Ишида с подросткового возраста был поклонником аниме и фильмов о трансформирующихся машинах. Теперь он сделал мечту миллионов подростков реальностью.

В машине-роботе расположена кабина, которая вмещает в себя двух пассажиров. Общий вес конструкции, которая главным образом состоит из алюминия, составляет порядка двух тонн. Управлять роботом можно как дистанционно, так и с помощью "водителя".

Отмечается, что максимальная скорость ходьбы робота составляет около 30 километров в час, а скорость езды автомобиля может превышать 60 километров в час.

Ишида признает, что это непрактично для повседневных поездок, но он надеется, что робот вдохновит будущих дизайнеров.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

