В Калифорнии армянка сядет за мошенничество

Бывшая сотрудница Управления социального обеспечения Сакраменто Нелли Кесоян сядет на более четыре года за мошенничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения, жительница русской деревни Ранчо-кордова (недалеко от Сакраменто в Калифорнии, США), армянка Нелли Кесоян приговорена к более четырем годам лишения свободы в США. Об этом во вторник сообщает пресс-служба департамента правосудия Восточного округа Калифорнии.

Кесоян - бывшая сотрудница Управления социального обеспечения Сакраменто. 46-летняя армянка осуждена на 4 года и девять месяцев тюремного заключения за сговор с целью дачи ложных показаний по делам натурализации и гражданства, а также за подделку официальных документов.

Соучастником по делу проходит житель города Бербанк в округе Лос-Анджелеса 61-летний Ваник Мовсесян, он приговорен к году и девяти месяцам тюрьмы.