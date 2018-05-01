В Турции задержана группа членов "ИГ"

В турецкой провинции Конья в ходе спецоперации были задержаны 9 членов террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"). Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что все задержанные являются гражданами Турции и принимали активное участие в составе террористических соединений в Ираке и Сирии.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что 28 апреля в рамках проведенной в Стамбуле спецоперации задержали 41 члена "ИГ".

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