В Турции задержана группа членов "ИГ"
1 мая 2018 15:03 107
В турецкой провинции Конья в ходе спецоперации были задержаны 9 членов террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"). Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что все задержанные являются гражданами Турции и принимали активное участие в составе террористических соединений в Ираке и Сирии.
О других деталях операции не сообщается.
Отметим, что 28 апреля в рамках проведенной в Стамбуле спецоперации задержали 41 члена "ИГ".
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