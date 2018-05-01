Исследователь разгадал тайну перевала Дятлова благодаря последнему снимку из фотоаппарата тургруппы - ВИДЕО - ФОТО

Уральский исследователь, интернет-журналист Валентин Дегтерев, который постоянно пытается разгадать загадку перевала Дятлова, сделал новое предположение о причинах гибели туристов в 1959 году. В своем блоге он написал, что обнаружил на фотографиях с места следы ядерного взрыва, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я нашел невероятную фотографию. Но, как ни странно, она объясняет все нюансы, может ответить на любые вопросы по причинам гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году", - сказано в его посте.

По его словам, снимок был опубликован среди посмертных фотографий туристов.

"Вероятно, ее расценили как брак, но выставили на обозрение. Почему? Потому что это была последняя фотография в том фотоаппарате, что висел на шее у трупа Семена Золотарева. Возможно, сохранился только этот снимок", - написал Валентин Дегтерев.

Он уточнил: считается, что на это снимке участник похода Семен Золотарев зафиксировал свою сломанную руку - и это, по словам исследователя, похоже на правду.

"Так как затвор фотоаппарата был взведен, то снимок остался на фотопленке. Затем его проявили следователи. Где сама фотография сейчас, я не знаю. Вероятно, она уцелела и находится в чьем-то личном архиве", - выразил свое мнение исследователь.

По его словам, на фото заснят момент ядерного взрыва, а также аппарат, который мог сбросить это устройство, - однако что именно, он не знает.

"Теперь мне понятно, что люди получили ожоги роговицы глаза, ожоги, контузию и переломы. Были вынуждены бежать из палатки, падали на снег. Они ничего не видели. Поэтому не смогли потом вернуться", - сделал предположение Дегтерев.

По его словам, взрыв был небольшой по мощности, высотный или воздушный.

"Кстати. Когда я осматривал могилу Золотарева, то обнаружил небольшую радиоактивность. Она невысокая, но мой дозиметр "Мастер-1" ее хорошо зафиксировал. Самое интересное, что в других местах Ивановского кладбища радиации нет", - написал он.

Валентин Дегтерев также сообщил, что одежда туриста давала большое излучение.

Однако отметим, что эта версия пока не подтверждена.

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