Находка в мусорном баке обогатит корейского дворника
Внезапная удача улыбнулась мусорщику, работающему в южнокорейском аэропорту Инчхон. В мусорном контейнере он нашел семь слитков золота, стоимость которых составляет около 327 тысяч долларов США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Каждый слиток весом по килограмму был завернут в газету. Полиция полагает, что владелец золота выбросил слитки, чтобы не быть пойманным.
Дворник сможет получить все эти деньги, если хозяин золота за полгода не обнаружит себя, сообщает Scmp.
И даже в случае, если владелец слитков объявится, мусорщик все равно получит до 20 процентов от стоимости находки, согласно закону Южной Кореи.
Однако он не получит ничего, если окажется, что происхождение этих слитков криминальное.
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