Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Хомса

1 мая 2018 16:04

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонного разговора обстрел боевиками сирийского города Хомс, который произошел в воскресенье. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком МИД, передает Day.Az.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым последнее развитие событий в районе сирийского Хомса", - заявил источник.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в воскресенье боевики выпустили четыре ракеты по районам города Хомс, погибли два человека и 13 пострадали.

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