В результате обстрела коалиции в Сирии вновь погибли десятки мирных жителей

1 мая 2018 17:29

Не менее 25 человек погибли в результате обстрела со стороны коалиции во главе с США в пригороде города Хасеке на севере Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА, передает Day.Az.

"Американская коалиция совершает новую резню по отношению к сирийцам, в результате которой погибли 25 мирных жителей в деревне Эль-Фадыль в пригороде Хасеке", - сообщил источник агентства.

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