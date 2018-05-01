В результате обстрела коалиции в Сирии вновь погибли десятки мирных жителей
1 мая 2018 17:29 269
Не менее 25 человек погибли в результате обстрела со стороны коалиции во главе с США в пригороде города Хасеке на севере Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА, передает Day.Az.
"Американская коалиция совершает новую резню по отношению к сирийцам, в результате которой погибли 25 мирных жителей в деревне Эль-Фадыль в пригороде Хасеке", - сообщил источник агентства.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!