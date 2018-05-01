США не передадут документы по Ирану в МАГАТЭ

1 мая 2018 18:54

США не планируют передавать МАГАТЭ документы, которые якобы доказывают существование у Ирана секретной ядерной программы. Об этом заявил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента США, передает Day.Az.

"Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним", - сказал он в ответ на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты передать документы или содействовать этому.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы.

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