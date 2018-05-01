Тяжелое ДТП в Южной Корее, много погибших и пострадавших

1 мая 2018 19:15

Восемь человек погибли и 11 получили ранения при столкновении автобуса с внедорожником в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап, передает Day.Az.

По данным агентства, служебный автобус с 14 рабочими-аграриями, многие из которых были в преклонном возрасте, столкнулся с машиной в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо.

В автомобиле находились четыре человека, они все получили травмы. После столкновения автобус, рассчитанный на 25 мест, протаранил придорожное заграждение и опрокинулся.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az