В канадском ресторане чернокожих клиентов попросили заранее оплатить счет
Суд по правам человека в Канаде обязал китайский ресторан выплатить десять тысяч долларов чернокожему мужчине за то, что его и его друзей попросили заранее оплатить еду в заведении. Об сообщает телеканал CP 24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На суде Эмиль Викхам, выходец из Тринидада и Тобаго, сообщил, что 3 мая 2014 года вместе со своими друзьями пришел в китайский ресторан в центре Торонто, чтобы отпраздновать свой день рождения. После того как компания заказала еду, официант попросил заранее оплатить заказ. По словам Викхама, они были единственной чернокожей компанией в заведении, и он уточнил у остальных посетителей, платили ли они заранее, на что получил отрицательный ответ.
Ресторан обязали выплатить компенсацию за нарушение прав человека, ущемление достоинства и самоуважения. Суд установил, что ресторан не предоставил обоснованную причину произошедшего и установил, что к Викхаму отнеслись с расовым предубеждением.
"Этот случай в корне изменил его (истца) отношение к Торонто и уровню толерантности в городе. Произошедшее грубо вернуло его к реальности", - говорится в постановлении суда.
В заявлении руководства ресторана сказано, что на момент происшествия заведением управляли другие люди. Адвокаты ресторана будут обжаловать решение суда.
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