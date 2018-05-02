США перебрасывают танки в Европу

В Европу из США в рамках ротации операции Atlantic Resolve направляются танки из 1-й танковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации польского портала Defence24, в Европу направляются около четырех тысяч солдат, а также военное оборудование. На вооружении бригады состоят 90 танков M1 "Абрамс", 140 польских БМП BWP-2000 и американских БМП M2 "Брэдли", 18 артиллерийских установок и другие оружейные системы.

О планах перебросить вооружение в Европу сообщалось в январе этого года, пишет Defence24. Кроме того, бригада дислоцировалась в Польше в 2014 году.

В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО, начатой в 2014 году, в Польшу в январе 2017-го прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагонпланировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи солдат, более 400 единиц гусеничной и около 900 - колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook