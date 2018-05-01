Сторонники Пашиняна заявили о намерении митинговать в Ереване "до победы"

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна готовы митинговать на площади Республики "до победы", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Пашинян, который с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста в Армении, являлся единственным кандидатом в премьеры. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Как сообщили корреспонденту РИА Новости протестующие, они "не собираются сдаваться и будут бороться, сколько потребуется". Они сообщили, что готовы "прийти на митинг завтра, и послезавтра, и до победы", то есть до избрания Пашиняна премьер-министром. Это заявление было сделано до объявления о том, что парламент Армении не смог избрать премьер-министра.

На площади по-прежнему остаются несколько тысяч оппозиционеров, они также находятся на прилегающих к площади улицах. Митингующие внимательно слушают выступления парламентариев. Они негативно реагируют на выступления депутатов из правящей республиканской партии Армении и поддерживают оппозиционеров.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.