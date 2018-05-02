Бразильский футболист рассказал о роли алкоголя в России

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о главном свойстве алкоголя в России. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Благодаря футболу заводить друзей проще. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время", - цитирует бразильца O Globo.

Также отметил, что видел несколько ситуаций, когда россияне пили каждый день.

"Я думаю, что они привыкли к этому. Я не пью, но выпивка - это, несомненно, лучший способ завести друзей здесь, потому что русские любят водку", - сказал Ари

32-летний бразильский футболист играет в России с 2010 года. Ранее он выступал за "Спартак" и "Краснодар", а в сезоне-2017/18 начал защищать цвета "Локомотива".