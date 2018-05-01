Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, кандидатура которого не была утвержден во вторник на пост премьера, призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников - к тотальной акции гражданского неповиновения, в частности, перекрыть улицы и пути к аэропорту, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщалось, Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании законодательного органа. Против кандидатуры Пашиняна проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении

"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", - сказал Пашинян.

"С 8.15мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", - добавил он.

По словам лидера протестов, требования протестующих остаются прежними - избрание премьером "кандидата от народа".