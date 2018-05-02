Непогода в Альпах унесла 10 жизней

Из-за плохой погоды в Альпах в воскресенье, 29 апреля, погибли семь лыжников, два альпиниста и гид, передает УНН со ссылкой на ВВС. Среди жертв - пять лыжников из Франции, Италии и Германии - они были в составе группы из 14 человек, которые не смогли добраться до горной хижины, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Владелец базы, куда должна была вернуться группа, сообщил спасателям об отсутствии лыжников. На их спасение в понедельник отправили семь вертолетов.

Полиция сообщила, что один из туристов умер от падения, трое - от переохлаждения, еще один скончался в больнице. Состояние четырех лыжников из этой группы остается сложным.

Полиция подтвердила, что еще двое французских лыжников погибли во время других инцидентов во французских Альпах. Правоохранители утверждают, что погибшим от 21 до 22 лет, сообщает агентство AFP.

Кроме того, в Бернском кантоне швейцарских Альп нашли двух погибших альпинистов. Считают, что они - граждане Швейцарии.

Итальянские СМИ также сообщили о смерти гида Марио Кастиглиони, который проводил организованную экскурсию.

Также до сих пор ищут российского альпиниста, который, вероятно, погиб в Пеннинских Альпах.