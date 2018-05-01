Ким Чен Ын разрешил американцам осмотреть ядерные объекты

1 мая 2018 22:12

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео дал согласие на осмотр ядерных объектов в стране. Об этом сообщил южнокорейский телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", - приводит телеканал слова Ким Чен Ына, сказанные на встрече с Помпео.

Телеканал отмечает, что такое заявление свидетельствует о готовности северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попросил ООН проконтролировать сворачивание ядерной программы КНДР.

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