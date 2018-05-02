Британский боец получил самую ужасную травму в истории ММА - ФОТО - ВИДЕО

Британский боец ММА Джек Мейсон во время поединка со шведским оппонентом Хаконом Фоссом на прошлых выходных в Гетеборге получил одну их самых ужасных рассечений в истории смешанных единоборств. Во время одной из своих атак Фосс нанес Мейсону тяжелый удар коленом в бровь, однако тот сумел выстоять и продолжить поединок, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Тем не менее, спустя пару секунд судья все же должен был остановить избиение, ведь британец практически ничего не видел левым глазом.

Позже в сети появилось видео с травмой Мейсона, которую уже окрестили самой ужасной в истории. Тем не менее, сам боец отреагировал сверххладнокровно: "Мне нужно научиться защищаться от коленных атак".

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