Двойной теракт в Нигерии унес жизни более 70 человек

По меньшей мере 68 человек погибли во вторник в результате двух взрывов в городе Муби (штат Адамава) на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на очевидца, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я участвовал в укладке на землю 68 тел [погибших], - рассказал агентству житель города Муби Мухаммад Хамиду. - Тела были доставлены на кладбище в то время, когда я уехал".

Как отмечает АФП, террорист-смертник привел в действие свое взрывное устройство в мечети вскоре после окончания молитвы. Второй боевик подорвал себя на рынке в непосредственной близости от места первого теракта, когда верующие бежали из мечети.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинский источник сообщало о 37 погибших.

Город Муби, по данным АФП, регулярно становится ареной смертоносных нападений боевиков экстремистской организации "Боко харам". В конце ноября в результате аналогичного террористического акта там погибли не менее 50 человек.