Пашинян не унимается и рвется в премьеры Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян будет вновь выдвинут фракцией "Елк" на пост премьер-министра на следующем заседании парламента 8 мая. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель Пашиняна, пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, однозначно [будет выдвигаться]", - сказал он.

Также Пашинян к новому заседанию парламента не намерен учитывать высказанные правящей Республиканской партией Армении пожелания, сообщил Авинян.

"Я думаю, единственный источник пожеланий - это народ Армении, - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли Пашинян как-то корректировать свою программу с учетом прозвучавших в парламенте 1 мая заявлений РПА. - Будем слушать только то, что будет требовать от нас народ. Это та легитимная сила, которая может требовать. Республиканская партия - это не тот субъект".