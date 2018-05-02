В Париже воры на велосипеде обокрали ювелирный бутик
Группа злоумышленников сумела на велосипеде вывезти из ювелирного магазина в центре Парижа украшения на сумму 300 тысяч евро, сообщает во вторник газета Poin, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, ограбление бутика на улице Сэн-Пэр произошло в ночь на понедельник. Злоумышленники взломали дверь и собрали значительное число колец, подвесок и браслетов, прежде чем сработала сигнализация.
Как пишет газета, воры в спешке покинули бутик, поэтому оставили "все свои инструменты" на месте преступления. "Однако они не забыли свою добычу на сумму около 300 тысяч евро", - сообщили изданию источники.
С места преступления воры скрылись на велосипедах, сумев увезти на них украденные украшения. "Данный вид транспорта безусловно позволил им остаться незамеченными", - поясняет газета. По данным издания, такой оригинальный способ передвижения парижские воры уже использовали во время ограбления в октябре 2016 года американской звезды Ким Кардашьян.
Правоохранительные органы французской столицы ведут расследование произошедшего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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