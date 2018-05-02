В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

Иран сможет быстро создать ядерное оружие после окончания действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2025 году, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран лгал с самого начала. И соглашение (СВПД - ред.) было заключено на основе неточных данных. Особенно в части тех ядерных возможностей Ирана, которые были куда более развитые, чем он говорил об этом. Если это соглашение сохранится с намеченными параметрами, то через семь (лет) они продвинуться в процессе (создания ядерного оружия) гораздо дальше и будут готовы гораздо быстрее создать ядерное оружие", - заявила Сандерс во вторник на брифинге.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

В минувший понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал архив - порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Премьер отметил, что если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась.

Нетаньяху подчеркнул, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количество урана и не затрагивает баллистические ракеты. Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет.