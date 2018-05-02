Мадридский "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов - ВИДЕО

Во вторник испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" принял немецкую "Баварию" в рамках ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА. Матч закончился со счетом 2:2, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В составе "Баварии" отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63), который был арендован мюнхенским клубом у "Реала" перед началом сезона. В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема (11, 46).

Таким образом "Реал Мадрид" в третий раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Первый матч, который прошел в Мюнхене 25 апреля, завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.

В финале "Реал" сыграет с победителем противостояния между итальянской "Ромой" и "Ливерпулем", который состоится в среду. В первом матче английский клуб победил дома со счетом 5:2.