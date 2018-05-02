Стрельба в Лондоне: погиб один человек
2 мая 2018 07:27 200
Один мужчина погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона, сообщается в заявлении столичной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно заявлению, сотрудники полиции были вызваны на Камберланд-роуд вечером во вторник, где они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением, позже он скончался на месте. Второй мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу на севере Лондона. Его состояние оценивается как стабильно критическое.
Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как убийство. В настоящий момент ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
1 Май 12:22 11 325
-
1 Май 15:56 10 174
-
1 Май 11:18 10 042
-
1 Май 14:21 8 621
-
1 Май 10:15 6 768