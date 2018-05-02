Боевики "ИГ" атаковали пригород Багдада: есть жертвы

Не менее семи человек погибли, еще девять получили ранения во вторник в пригороде Багдада (столица Ирака) в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармии на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.

На данный момент информация о числе погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, "жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан".

Накануне сообщалось, что США сворачивают кампанию против ИГИЛ в Ираке.

"Штаб-квартира Командования сухопутного компонента объединенных сил прекратила работу сегодня во время церемонии в Багдаде, что означает завершение основных боевых операций против ИГИЛ в Ираке", - отмечается в документе Объединенного командования коалиционных сил.