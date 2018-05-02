Трамп посетит Иерусалим, чтобы открыть посольство США

2 мая 2018 07:29

Президент США Дональд Трамп не исключил своего визита в Иерусалим, который официально признал столицей Израиля, где примет участие в открытии посольства США. Об этом Трамп заявил в Белом доме в комментарии журналистам, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

Открытие посольства намечено на 14 мая. Оно будет функционировать, пока постоянное здание, где разместится дипучреждение, не будет построено.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.

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