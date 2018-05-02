В США семь штатов требуют отменить программу защиты мигрантов от депортации

2 мая 2018 08:08

Семь штатов США требуют в суде отменить программу защиты нелегальных иммигрантов от депортации, известной под названием DACA, сообщил в заявлении генпрокурор штата Техас Кен Пакстон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Штаты требуют отменить программу и прекратить выдачу документов, гарантирующих отсрочку депортации.

"Наш иск касается верховенства закона, а не того, насколько хороша та или иная иммиграционная политика", - заявил Пакстон. По его словам, DACA создает опасный прецедент, когда исполнительная власть присваивает себе полномочия, противоречащие законам, которые принимает конгресс.

Экс-президент США Барак Обама издал распоряжение, которое позволяет предоставлять постоянные отсрочки от депортации иммигрантам, которых привезли в США детьми. Таких людей насчитывается не менее 700 тысяч. Программа стала причиной яростных споров, причем нынешний президент США Дональд Трамп в разное время выражал противоположные друг другу мнения относительно программы.

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