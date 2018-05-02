Европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн

2 мая 2018 08:16

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила Европейским футбольным федерациям до $75 млн каждые два года за участие своих сборных в Лиге наций, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации AP, в письме главы ФИФА Джанни Инфантино в адрес членов Совета организации отмечается, что пять топовых европейских сборных смогут заработать от $37,5 до $50 млн за шесть матчей на начальной стадии Лиги наций.

Ранее в ФИФА обсудили предложение Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира, а также о его проведении раз в четыре года.

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