Европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн
2 мая 2018 08:16 224
Международная федерация футбола (ФИФА) предложила Европейским футбольным федерациям до $75 млн каждые два года за участие своих сборных в Лиге наций, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации AP, в письме главы ФИФА Джанни Инфантино в адрес членов Совета организации отмечается, что пять топовых европейских сборных смогут заработать от $37,5 до $50 млн за шесть матчей на начальной стадии Лиги наций.
Ранее в ФИФА обсудили предложение Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира, а также о его проведении раз в четыре года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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