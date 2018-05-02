В Японии 60 человек застряли на аттракционе - ВИДЕО
2 мая 2018 09:32 168
Аттракцион Flying Dinosaur в тематическом парке Universal Studios в японской Осаке застопорился. В результате 64 человека застряли на два часа, передаёт агентство Kyodo.
По данным агентства, 32 человека застряли на высоте от 20 до 30 метров, ещё 32 - на подъезде к выходу с аттракциона. Аттракцион остановил работу после автоматической активации предохранительного устройства, так как была зафиксирована некоторая аномальность в его работе, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
В результате инцидента никто не пострадал.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
1 Май 12:22 12 081
-
1 Май 11:18 10 664
-
1 Май 15:56 10 319
-
1 Май 21:30 9 669
-
1 Май 14:21 9 228