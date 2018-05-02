В Японии 60 человек застряли на аттракционе - ВИДЕО

Аттракцион Flying Dinosaur в тематическом парке Universal Studios в японской Осаке застопорился. В результате 64 человека застряли на два часа, передаёт агентство Kyodo.

По данным агентства, 32 человека застряли на высоте от 20 до 30 метров, ещё 32 - на подъезде к выходу с аттракциона. Аттракцион остановил работу после автоматической активации предохранительного устройства, так как была зафиксирована некоторая аномальность в его работе, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В результате инцидента никто не пострадал.

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