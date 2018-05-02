Полиция задержала более ста человек на первомайских беспорядках в Париже - ВИДЕО

Сотрудники правопорядка арестовали более сотни человек, участвовавших в беспорядках в Париже. Об этом сообщает издание France Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах французской столицы.

Большая часть впоследствии задержанных активистов собралась на Мосту Аустерлиц. По данным полиции, митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, а также совершали акты вандализма, в частности, пытались переворачивать машины и поджигать здания, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ранее сообщалось, что на первомайские демонстрации во Франции вышло более двухсот тысяч человек, причем вскоре шествия превратились в уличные беспорядки. Полиция применила против устроивших беспорядки в Париже водометы и слезоточивый газ.

Среди митингующих полиция заметила колонну людей в масках, по данных префектуры Парижа, их было около 1200. Как утверждает полиция, эти люди совершали провокации, призывали к вандализму и поджигали автомобили. В ходе беспорядков пострадали десятки людей.

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