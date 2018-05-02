Оппозиция Турции создает коалицию на парламентских выборах

Оппозиционные Народно-республиканская партия (CHP), "İYİ Parti", "Saadet Partisi" и Демократическая партия Турции (Demokrat Parti) создают коалицию на парламентских выборах, которые пройдут в стране 24 июня, пишут в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, не исключено, что оппозиционные партии выступят с единым кандидатом на пост президента Турции на выборах главы государства, которые состоятся в тот же день.

Как ожидается, кандидатура от оппозиции на пост президента будет оглашена в ближайшие дни.

В досрочных парламентских и президентских выборах примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

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