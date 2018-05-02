В Киргизии сделали бионический протез руки, управляемый мыслью - ВИДЕО
2 мая 2018 11:07 200
В Киргизии создали первый в истории страны бионический протез, который управляется с помощью силы мысли. Об этом сообщают сотрудники НГМЗКР отделения пластической реконструктивной микрохирургии в своих аккаунтах в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По данным специалистов, у пациента была недоразвита кисть.
"Пациент получил возможность обслуживать сам себя. Кстати, протезом он управляет мысленно", - отмечает врач-микрохирург Султан Тукешов.
Врач отмечает, что испытания протеза были второй стадией его разработки. Сейчас специалисты займутся дизайном и удобством протеза.
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