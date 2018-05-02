В Киргизии сделали бионический протез руки, управляемый мыслью - ВИДЕО

2 мая 2018 11:07

В Киргизии создали первый в истории страны бионический протез, который управляется с помощью силы мысли. Об этом сообщают сотрудники НГМЗКР отделения пластической реконструктивной микрохирургии в своих аккаунтах в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным специалистов, у пациента была недоразвита кисть. 

"Пациент получил возможность обслуживать сам себя. Кстати, протезом он управляет мысленно", - отмечает врач-микрохирург Султан Тукешов. 

Врач отмечает, что испытания протеза были второй стадией его разработки. Сейчас специалисты займутся дизайном и удобством протеза. 

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Нажмите на видео для просмотра:
В Киргизии впервые сделали бионический протез руки, управляемый мыслью

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