В Иране произошло сильное землетрясение
2 мая 2018 11:17 277
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Ирана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS),
Подземные толчки были зафиксированы в 04.08 по времени UTC в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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