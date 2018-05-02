В Иране произошло сильное землетрясение

2 мая 2018 11:17

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Ирана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), 

Подземные толчки были зафиксированы в 04.08 по времени UTC в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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