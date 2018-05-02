Камера сняла шокирующее падение 16-летней гимнастки на голову - ВИДЕО

2 мая 2018 12:51

В прошлые выходные в Медельине, в Колумбии, 16-летняя гимнастка неудачно приземлилась после выполнения программы на бревне. На кадрах видео, опубликованного USA Gymnastics, видно, как девушка пытается выполнить опасный элемент в завершение программы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако приземление ей не удается: она падает на голову и шею. После падения девушка была сильно дезориентирована, однако ей позволили продолжить участие в соревнованиях. 

Несмотря на это, девушка сообщила, что не будет участвовать в финале соревнований.

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Камера сняла шокирующее падение 16-летней гимнастки на голову

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